الرئيس الروسي يتهم الدول الغربية بمحاولة تقسيم بلاده إلى عدة دويلات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بمحاولة تقسيم بلاده إلى عدة دويلات صغيرة لتسهيل إدارتها والسيطرة عليها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بُثت اليوم الأحد:" كان لديهم هدف واحد وهو تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيسي منه أي روسيا، وبعد ذلك ربما سيقبلوننا في ما يسمى بعائلة الشعوب المتحضرة، ولكن في شكل دويلات صغيرة".

وأضاف الرئيس الروسي:"أن مثل هذه الخطط وضعت على الورق، وحاولت روسيا عدم الحديث عنها لأسباب تتعلق بالشراكة وبناء العلاقات"، مشددا على أن الجانب الروسي مضطر الآن للرد لأن هدف الغرب الوحيد هو القضاء على روسيا بشكلها الحالي.