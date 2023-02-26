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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيبع الحشيش لطلاب المدارس.. جنايات بورسعيد تعاقب شاب 6 سنوات مشددة

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 6 سنوات علي متهم بالإتجار في الحشيش.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر سبتمبر من عام 2022 بدائرة قسم المناخ،فى محافظة بورسعيد  والمتهم فيها محمد ناصر محمد عبد الموجود، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل بائع قطع غيار، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، واتخذ من إحدي الدور التعليمية وهي محيط مدرسة السيف الحديثة مكانًا لتسويق المخدرات للطلاب.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر بغير ترخيص، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص القانون.

وشهد عبد الرحمن محمد العربي رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ فى بورسعيد  بأنه حال ضبط المتهم بجوار مدرسة السيف الحديثة بإذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 27 كيسًا لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش، وثلاث طلقات من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع عملائه، والسلاح والذخيره للدفاع عن النفس وتجارته الغير مشروعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لاجزاء نباتية خضراء تحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الـ 3 طلقات من المستخدمة عليه، وهما كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم أنه بالجوار المباشر لمدرسة السيف الحديثة. 

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وحكمت جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 الف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3885 لسنة 2022 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1522 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

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