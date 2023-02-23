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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: توفير الغذاء أمن قومي وتوجيهات رئاسية بزيادة الرقعة المنزرعة

محافظ بورسعيد: الأمن
محافظ بورسعيد: الأمن الغذائي أمن قومي و توجيهات رئاسية بزي

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء،  وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

ووجه محافظ بورسعيد  الشكر للرئيس والقوات المسلحة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن

 

كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر خلال ١٥ مارس القادم ويستمر حتى ١٥ مايو، مؤكدا أنه جاري التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر.  

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة ٱخر مستجدات الأعمال التنسيقية استعدادا لبدء موسم توريد محصول بنجر السكر، وذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الزراعية و ممثلي الجهات الأمنية،  وممثلي الجهات الزراعية.

واستمع محافظ بورسعيد لتقريرا حول جهود زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بمحافظة بورسعيد. 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة على جهودهم في توريد محصول بنجر السكر خلال العام الماضي،  مؤكدا أن المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت ٢٣ ألف فدان،  تم زراعة حوالي ١٩ ألف فدان فعليا، وجاري استصلاح أكثر من ٤ ٱلاف فدان، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية لمحصول بنجر السكر وبلغت ١٠ ٱلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من ١٦ : ١٨ طن  .

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول البنجر من المزارعين ، والتأكد من جودة المحصول ، وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية  يعد أمن قومي،  نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة،  موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة و تضافر الجهود ودعم جهود الدولة .

ووجه اللواء عادل الغضبان،  بالتعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية و المحافظة و المزارعين والجهات المختصة  لتسهيل آجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أي معوقات في هذا الشأن ،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال موسم توريد البنجر .

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