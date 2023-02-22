ننشر.. أسماء الفائزين فى مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة

أسدل الستار على الدورة السادسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني والتى شهد فاعلياتها وزراء الأوقاف والشباب والرياضة هذا العام خلال حفل الافتتاح بالمركز الثقافى .
وكان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكريم المشاركين والمحكمين والوفود، وتوزيع الجوائز على الفائزين.
وقد أسفرت نتائج الفرع الأول " حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة"
المركز الأول : محمود حسن بيات من كندا.
المركز الأول مكرر : محمد أمين حسن من أمريكا.
المركز الثالث : رامي علي محمود غلاب مصر.
كما اسفرت نتائج الفرع الثاني " الصوت الحسن في التلاوة المجودة "
المركز الأول : محمد الحسن عشري الصعيدي من مصر.
المركز الثاني: عبدالباسط عبدالفتاح وراش من المغرب.
المركز الثالث : طاوش عبدالله من الجزائر.
واسفرت نتائج الفرع الثالث " حفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث "
المركز الأول : إيمان رمضان علي الرشيدي من مصر.
المركز الثاني: رحمة قاسم من أمريكا.
المركز الثالث : حليمة عبدالناصر من بريطانيا.
المركز الثالث مكرر : آسيا أحمد من نيچيريا.
الفرع الرابع " الابتهال والإنشاد الديني "
المركز الأول : أحمد إبراهيم عبدالرازق مقلد من مصر.
المركز الثاني : بلال الأغبري من اليمن.
المركز الثالث : محمد الحسين الشتيوي من المغرب.
كما تم تكريم أوائل المسابقة المحلية المؤهلة للدولية
1- أحمد ذكي فوزي ذكي.
2- عمر محمد حسين.
3-محمود علي عطية حبيب
4- عصام أحمد حسين الظواهري
5- علي إيهاب علي عطية.
6- علي إبراهيم عبدالعاطي العطار.
7- هاجر ناصر السيد هاشم.
8- حنين أسامة أحمد عبدالحميد.
9- رحيق إبراهيم محمد السيد.
10- سلوى أحمد السيد عيسى.
11- محمد عادل مصطفى الأعسر.
12- محمد رضا محمود حسن.
ودعا محافظ بورسعيد الله عز وجل أن يبارك في هذه المسابقة الطيبة، وأن يحفظ القائمين عليها والداعمين لها .