عقب الانتهاء من إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد منطقة سوق البالة القديم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، منطقة "سوق البالة" القديم الكائن بمنطقة القنال الداخلي ببورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من إزالة السوق بالكامل، في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والاستاذ وليد الدعدع رئيس حي العرب وعدد من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال إزالة سوق البالة القديم تأتي في إطار خطة تطوير المنطقة بشكل حضاري يتناسب مع المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بمنطقة مجمع الأسواق بحي العرب، والتي أصبحت داون تاون مدينة بورسعيد، وملتقى للزائرين من جميع المحافظات وأشار محافظ بورسعيد أن مول outlet الجديد، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة ، لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين.

واستعرض المحافظ مع الجهات التنفيذية خطة العمل في تطوير المنطقة، و قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق ، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية ، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتشكل منطقة مجمع الأسواق بحي العرب لوحة فنية حضارية لمدينة بورسعيد تجذب الزائرين ، وتتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تجرى على أرض بورسعيد في كافة القطاعات.

يذكر أنه تم إزالة سوف البالة القديم الأسبوع الماضي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد Outlet .