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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم،  خلال جولة ميدانية موسعة بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا  بحي الزهور  ،  والتي شهدت تطوير للمرة الأولى من نوعه.

 رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور،  هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية ، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ،  بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال،  والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا،  

وأكد محافظ بورسعيد على تواصل  العمل في تطوير ورصف الطرق الداخلية على أعلى مستوى بالمنطقة ، و الأعمال تتم تحت اشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة نهو المشروعات في أقرب وقت.

عقب الانتهاء من إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد منطقة سوق البالة القديم

الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط طريق بحري ترعة السلام جنوب بورسعيد

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورصف الطريق الرابط  بين الجبانة و قبضايا،  وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير الطرق ،  موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال في اقرب وقت. 

محافظ بورسعيد يشيد بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا

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