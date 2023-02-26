مسؤول أوكراني: أفكار بوتين قادته الي الإرهاب و إبادة شعبنا

قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، اليوم الأحد، ان بوتين أعلن ان الغرب يخطط لتفكيك روسيا لفترة طويلة وفرض السيطرة على بقاياها.

وذكر مستشار وزير الداخلية الاوكراني:" بوتين قال إنه في هذه الحالة قد لا تنجو الأمة الروسية، سيكون هناك موسكوفيون وأوراليس وما إلى ذلك، هل قادته هذه الأفكار إلى الإرهاب وإبادة الأوكرانيين؟"

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن العدوان الروسي علي القرم بدأ من ٩ سنوات.

وكتب الرئيس الأوكراني:" منذ 9 سنوات ، بدأ العدوان الروسي في القرم، من خلال عودة القرم ".

واضاف زيلينسكي:"سنعيد السلام،السلام، هذه أرضنا، شعبنا، تاريخنا، سنعيد العلم الأوكراني إلى كل ركن من أركان أوكرانيا، القرم ستكون حرة".