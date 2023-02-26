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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوكراني: أفكار بوتين قادته الي الإرهاب و إبادة شعبنا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، اليوم الأحد، ان بوتين أعلن ان الغرب يخطط لتفكيك روسيا لفترة طويلة وفرض السيطرة على بقاياها.

وذكر مستشار وزير الداخلية الاوكراني:" بوتين قال إنه في هذه الحالة قد لا تنجو الأمة الروسية، سيكون هناك موسكوفيون وأوراليس وما إلى ذلك، هل قادته هذه الأفكار إلى الإرهاب وإبادة الأوكرانيين؟" 

زيلينسكي: سنرفع العلم الأوكراني على كل جزء من بلادنا.. والقرم ستكون حرة

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن العدوان الروسي علي القرم بدأ من ٩ سنوات.

وكتب الرئيس الأوكراني:" منذ 9 سنوات ، بدأ العدوان الروسي في القرم، من خلال عودة القرم ".

واضاف زيلينسكي:"سنعيد السلام،السلام، هذه أرضنا، شعبنا، تاريخنا، سنعيد العلم الأوكراني إلى كل ركن من أركان أوكرانيا، القرم ستكون حرة".

 

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