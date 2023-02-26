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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غنيم: قطاع تكنولوجيا المعلومات يقود العالم نحو نهضة تنموية عالية.. فيديو

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أنه منذ أن أطلق الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي منذ أكثر من 5 سنوات، قامت الحكومة بالعمل على عدد من المحاور، من اهمها عملية التدريب والتطوير للموارد البشرية المصرية.

وقال عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، هو الذي يقود العالم اليوم، في نهضة تنموية عالية، مؤكدا أن هذا القطاع يساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ينمو بمعدل 16.5%.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واعد، مؤكدا أنه سيعمل على توفير فرص عمل دولية للشباب المصريين، مؤكدا أن هناك توجيهات لوزارة الاتصالات لتأهيل وتدريب أكثر 200 ألف شاب على المجالات المختلفة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وجود أكثر من 10 كليات

وأشار عبد الوهاب غنيم ، إلى أن مصر توسعت خلال الت 6 سنوات الماضية انشاء جامعات رقمية، وكليات للذكاء الإصطناعي بوجود أكثر من 10 كليات، ومبادرات "أشبال مصر" من المرحلة الإعدادية والثانوية .

الرئيس السيسي وزارة الإتصالات تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الثورة الصناعية الرابعة

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