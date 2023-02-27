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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التقديم لسه شغال.. 30 ألف وظيفة جديدة بوزارة التربية والتعليم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن استمرار التقديم الالكتروني للتعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الإبتدائية الأولى ( الأول ، الثاني، الثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

وفقا للبيانات الحكومية، سيستمر فتح باب التقديم الالكتروني عن طريق بوابة الوظائف الحكومية حتى 9 / 3 / 2023.

 وكان الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ قد أعلن عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الإبتدائية الأولى ( الأول ، الثاني، الثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم

 فتح التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية من 23 /2 / 2023 ويستمر 9 / 3 / 2023، على الرابط الآتي : Https://jobs.caoa.gov.eg

 

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و تم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بالأ يتجاوز سن المتقدم ٤٠ عاما من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من الباحثين عن فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة.

شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم


ونصت شروط الإعلان على ما يلي:-
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية .
2. أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

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المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم


6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).
7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.
8. أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
9. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
10. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
11. سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (اربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الإهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

الاوراق المطلوبة لمسابقة 30 الف معلم


وتضمن الإعلان تنويها على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة ((JPG والمستندات هي :-
1. صورة شخصية للمتقدم .
2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .
4. المؤهل الدراسي.
5. المؤهل الأعلى ( إن وجد).
6. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.
7. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
8. إيصال الإيداع البنكي.
- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.
- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).
- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.

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