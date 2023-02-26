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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طهران ترد على اداعاءات تورطها مع روسيا بشأن المسيرات الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

رد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد، على الادعاءات حول استخدام القوات الروسية في حربها في أوكرانيا مسيرات إيرانية، ووصف هذه الاداعاءات بالكاذبة.

وكتب عبد اللهيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الاداعاءات حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا كاذبة، وأضاف " أنه كان من المقرر عقد الأجتماع الثاني للوفدين السياسي والعسكري لإيران ولأوكرانيا، لكن بعض الأطراف الغربية تزعم بعض الأكاذيب.

وشدد على "ضرورة أن يوقف الغرب هذه اللعبة العبثية وغير المثمرة"، مؤكدا أن إيران تدعم السلام وتعارض الحرب في أي مكان.

وكانت إيران كشفت الشهر الماضي، تفاصيل اجتما عالخبراء الإيرانين والأوكرانين ، وأكدت أن أوكرانيا لم تقدم أي وثيقة على أستخدام روسيا لمسيرات إيرانية خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

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