هدية الرئيس.. محافظ القاهرة وقيادات حزب مستقبل وطن يسلمون أجهزة لـ23 عروس

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامه حزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر أول وثان لتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ ٢٣ عروس والتى تضمنت أجهزة كهربائية ومفروشات .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد نموذجًا للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ويهدف لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحفل يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة .

وأكد محافظ القاهرة، سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن التوفيق فى حياتهن المقبلة .

وشهد الحفل د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأشاد محافظ القاهرة خلال الحفل بالدور الذى يقوم به حزب مستقبل وطن ومنظمات المجتمع المدنى فى المحافظة لمساعدة الأجهزة التنفيذية على تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.