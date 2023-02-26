النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التعليم الأسبوع المقبل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بصورة دقيقة وواضحة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انه اصدر تعليمات رسمية عاجلة لـ مدير المركز القومي للامتحانات بسرعة الإنتهاء من اتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، الأسبوع المقبل.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليوم، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

و تم خلال الاجتماع التصديق على مقترح مشروع موازنة المركز للعام المالى 2024/2023، وخطة عمل المركز خلال العام المقبل، وضرورة التركيز على رصد المشكلات الحياتية التي تواجه الطلاب والمعلمين في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة چيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي للامتحانات.