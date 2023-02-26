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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الفيوم تصدر بيانا توضيحيا حول أعمال التعديلات المعمارية بميدان السواقي

سواقى الفيوم
سواقى الفيوم

 

أصدرت محافظة الفيوم اليوم بيانا توضيحيا، حول أعمال التشطيبات والتعديلات المعمارية التي يجري تنفيذها بمنطقة ميدان السواقي، تتم بالتنسيق بين مستأجري المحال التجارية والشركة المنفذة للأعمال، وذلك وفقاً لاحتياجات مستأجري المحال التجارية، وطبيعة كل مشروع من هذه المشروعات الخدمية.

 

وتؤكد المحافظة، أن مشروع تطوير منطقة ميدان السواقي، هو مشروع استثماري هدفه تعظيم موارد المحافظة، وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، فضلاً عن دوره في توفير العديد من فرص العمل لأبناء الفيوم.

 

كما تؤكد المحافظة أيضاً، أن العمل يجري بالمنطقة على قدمٍ وساق، لإنجاز الأعمال النهائية بالمشروعات، ودخولها حيز التشغيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

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