عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات القمة العربية الأولى للتطوير المهنى بمعابد فيله

فعاليات إفتتاح القمة
فعاليات إفتتاح القمة العربية بأسوان

من أجل دعم وتشجيع السياحة المصرية، والعمل المجتمعى الجاد، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات القمة العربية الأولى للتطوير المهنى والتى قامت بتنظيمها مؤسسة أم حبيبة بمعابد فيله بالتعاون مع الهيئة القومية للتطوير المهنى بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وغيرها من جهات التطوير المهنى بهولندا وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة .

وقد حضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد مصطفى رئيس المؤتمر العربى للتطوير المهنى ، والدكتورة حنان الجندى مدير عام مؤسسة أم حبيبة ، وأيضا الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة سها بهجت مساعد وزير السياحة والأثار ، بجانب ممثلى الدول المشاركة والسفارات والوزارات والهيئات الدولية والمحلية. 

صحة أسوان: ضبط 720 كجم جبن رومي غير صالح للاستخدام

ختام فعاليات القوافل التعليمية في أسوان

معابد فيله

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف المحافظة وسط أعظم المعابد الأثرية وهى معابد فيله التى تتعانق فيها عبقرية الإنسان والمكان على أرض عروس المشاتى ، ومركز تلاقى الحضارات والثقافات عبر العصور ، مؤكداً على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتى ضمن النهج الذى تتبناه مؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان للتنمية من خلال مبادرات رائدة لريادة الأعمال ، والعمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل من أجل زيادة الدخل والإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والمعيشى والإجتماعى للمواطنين. 

وأشاد أشرف عطية بجهود المؤسسة ، وخاصة أنها تأتى فى مقدمة شركاء التنمية المستدامة فى أسوان بما يتواكب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، وإستراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لافتاً إلى أن المحافظة من جانبها لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإستمرار التعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، لأننا جميعاً فى قارب واحد نسعى وراء تحقيق أهداف محددة للوصول إلى التنمية المنشودة. 

القراءة غذاء الروح.. اتحاد طلاب تجارة أسوان ينظم معرضا للكتاب

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بنصر النوبة شمال أسوان

القمة العربية

ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان الجندى إلى أن مؤسسة أم حبيبة تولى إهتمام كبير بالتطوير المهنى بإعتباره من أهم أهداف التنمية المستدامة للعمل على تنمية الجهاز الإدارى للدولة وتطوير مهارات الشباب ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بجانب تمكين المرأة.

وأوضحت بأن كل ذلك يتطابق مع أهداف المؤسسة ، وكذا العديد من مؤسسات المجتمع المدنى حيث يعتبر التطوير المهنى هو العلاج والحل الأمثل والعميق لمشكلات كثيرة تواجه الدول ، وفى مقدمتها توظيف الشباب. 

وقالت حنان الجندى بأن إنعقاد فعاليات القمة العربية على أرض أسوان يساهم فى نقل الخبرات للمجتمع المصرى بشكل عام ، والمجتمع الأسوانى بشكل خاص لتكون هذه الخطوة بداية جديدة على طريق التنمية والرخاء ، لافته إلى أن الفعاليات تهدف أيضاً إلى الجمع بين مطورى ومهنيى الشبكة العربية للتطوير الوظيفى وخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل معارفهم وأفضل ممارساتهم فى مجال التطوير الوظيفى ومنافسات آليات التوظيف والعمل وريادة الأعمال .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يعلن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الهوية البصرية

ترشيحاتنا

التموين لـ المواطنين: أسعار اللحوم هتنزل وكمية كبيرة داخلة السوق على رمضان

ضربه جديدة وموجعه لقوائم الجماعات الإرهابية |تفاصيل

قرار عاجل من نادي الداخلية قبل مواجهة الأهلي

تنمية أولية لجذب الاستثمارات الخارجية في سيناء

مات قبل فرحه بشهرين ..دواء شهير وراء موت عمرو | فما هو

الصحة تعلن مفاجآت جديدة عن تحاليل الزواج وأسعارها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاوز أرجع راجل تاني..ماذا حدث مع بريطاني تحول لسيدة كورية

في 14 يوما.. أسرع رجيم للتخلص من وزنك الزائد قبل رمضان

بفستان زفاف.. هيدي كرم تثير ضجة بإطلالة لافتة

بعد أزمة حواجبها ..صور وضعت منى زكي في مأزق

فيديو

بسبب زلازل تركيا الأخيرة .. أجسام تتحرك في الفضاء تهدد الأرض "فيديوجراف"

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ