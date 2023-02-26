لم يحصل على فرصة.. تعليق كارتيرون على رحيل أوباما عن الزمالك

أثنى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، على يوسف أوباما لاعب فريق الحزم السعودي.

قال كارتيرون في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحب يوسف أوباما، ولم يحصل على فرصة كاملة مع الزمالك، ربما لم تكن الأمور ممتازة في البداية ولكن في النهاية، اللاعب لديه قدرة كبيرة على التحرك في المباراة ولديه إنتاجية عالية" .



وأضاف: "شاهدت بيب جوارديولا وهو يتحدث عن اللاعبين الذين يتواجدون في صفوف مانشستر سيتي وقال إنهم دائما يُمكنهم التأقلم والتطور" .



واختتم: "في النهاية أحب أوباما جدا ولكني أرى أنه خطأ عدم حصوله على فرصة كاملة في الزمالك، أو التواجد في دوري أكبر في الخارج"