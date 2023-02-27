تاريخية.. عماد أديب يوضح أهمية زيارة وزير الخارجية لـ سوريا غدا

‏أكد الكاتب الكبير عماد الدين أديب أن الوضع في سوريا الآن بصرف النظر عن الزلزال وبالإضافة إلى أن هناك ١٢ مليون لاجئ او نازح سواء كان داخل سوريا او خارجها وهناك ٨٠٠ مليار دولار خسائر في الأزمة السورية التي لا تضم جميع الأطراف المتصارعة الغير عربية ودولية.

وأوضح عماد أديب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحكاية" مع الإعلامي عمرو اديب المذاع عبر فضائية “MBC MASR” أن في الشرق الأوسط تضم تركيا وتضم إيران وتضم إسرائيل، معلقا تركيا بتواجدها في مناطق الاكراد وأيضا إسرائيل بعملياتها وإيران بدعمها للنظام السوري.

وتابع عماد أديب ان سوريا بالنسبة لمصر امنيا مهمة للغاية لأنه في بداية عمليات الإرهاب في سيناء العزيزة كان هناك مجموعة من الجهاديين السوريين المتواجدين في كهوف سيناء وفي العام الماضي كان هناك من 12 إلى 15 الف إرهابي نقلتهم تركيا إلى معيتيقة وعدة قواعد يديرها خبراء اتراك بجانب طرابلس.

الأمن القومي المصري

وقال عماد أديب أن هذا الوجود هو خطر على الأمن القومي الليبي وعلى ليبيا وخطر على الخط الذي حدده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي إذا تم تعديه سيكون هذا خطر على الأمن القومي المصري وهذا هو موضوع ملف التفاوض بين المخابرات العامة المصرية والأجهزة المماثلة التركية وهذا ما تم نقاشه العام الماضي انه ولابد من تطهير ليبيا من العناصر المتطرفة او الإرهابية التي ‏جاءت من الخارج الى ليبيا