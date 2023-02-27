عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاريخية.. عماد أديب يوضح أهمية زيارة وزير الخارجية لـ سوريا غدا

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

‏أكد الكاتب الكبير عماد الدين أديب أن الوضع في سوريا الآن بصرف النظر عن الزلزال وبالإضافة إلى أن هناك ١٢ مليون لاجئ او نازح سواء كان داخل سوريا او خارجها وهناك ٨٠٠ مليار دولار خسائر في الأزمة السورية التي لا تضم جميع الأطراف المتصارعة الغير عربية ودولية.

 

وأوضح عماد أديب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحكاية" مع الإعلامي عمرو اديب المذاع عبر فضائية “MBC MASR”  أن  في الشرق الأوسط تضم تركيا وتضم إيران وتضم إسرائيل، معلقا تركيا بتواجدها في مناطق الاكراد وأيضا إسرائيل بعملياتها وإيران بدعمها للنظام السوري.

 

وتابع عماد أديب ان سوريا بالنسبة لمصر امنيا مهمة للغاية لأنه في بداية عمليات الإرهاب في سيناء العزيزة كان هناك مجموعة من الجهاديين السوريين المتواجدين في كهوف سيناء وفي العام الماضي كان هناك من 12 إلى 15 الف إرهابي نقلتهم تركيا إلى  معيتيقة وعدة قواعد يديرها خبراء اتراك بجانب طرابلس.

 

الأمن القومي المصري

 

وقال عماد أديب أن هذا الوجود هو خطر على الأمن القومي الليبي وعلى  ليبيا وخطر على الخط الذي حدده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي إذا تم تعديه سيكون هذا خطر على الأمن القومي المصري وهذا هو موضوع ملف التفاوض بين المخابرات العامة المصرية والأجهزة المماثلة التركية  وهذا ما تم نقاشه العام الماضي انه ولابد من تطهير ليبيا من العناصر المتطرفة او الإرهابية التي ‏جاءت من الخارج الى ليبيا

سوريا عماد الدين أديب الإعلامي عمرو أديب mbc masr الامن القومى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

ترشيحاتنا

ياسمين عز على الهواء: افرحوا يا رجال يلا وهيصوا رمضان اهو نور فوانيسه

شاهد عمرو اديب بيشرب شوربة الفراخ البرازيلي.. يا الهي شُلت يداي |فيديو

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

دعاء ليلة 7 من شهر شعبان.. 22 كلمة توقظك على فرج مذهل

أخبار الحوادث.. هنا يقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس.. كيفية عمل فيش جنائي2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف ترك «الرجل المعجزة» المسلم بصماته على قارة كاملة

تكشف عن أنوثتها .. سارة سلامة تثير ضجة في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة.. بعد أزمة حواجبها.. صور وضعت منى زكي في مأزق وحذاء هيفاء وهبي يضعها في مرمى الانتقادات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية؟

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ