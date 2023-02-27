بإطلالة فاتنة.. انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة انتصار، صورًا من حضورها بحفل اليوبيل الفضي لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت انتصار بإطلالة فاتنة، مرتدية فستان أنيق مع ميك أب جذاب علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما، الذين أثروا بأعمالهم الفنية التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط، كما جرى تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين تركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عاما.