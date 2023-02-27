تجاوز 81 ألف ليرة.. أسعار صادمة لـ الدولار فى لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الاثنين 27 فبراير 2023 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، والتي على وقعها خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

وحطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات يوم الخميس الماضي في بيروت احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ليسجل 81000 ليرة للشراء و81500 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، بحسب منصة "lirarate".

وارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 45200 ليرة مقابل 45000 ليرة بالأمس.

واستقر سعر الدولار الرسمي في مصرف لبنان المركزي عند 15000 ليرة للدولار الواحد.