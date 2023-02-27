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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان مشروعات دار مصر وجنة للاستماع لمشاكهم

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدداً من اللقاءات  مع  سكان  دار مصر بمختلف مراحلها ومشروع جنة، وذلك بحضور مسئولى جهاز المدينة، والمشروعات، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

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واستهل المهندس عبدالرءوف الغيطي، اللقاءات، باجتماع موسع مع سكان كمبوند دار مصر المرحلة الثانية (الأندلس)، ثم التقى بسكان كمبوند دار مصر القرنفل، وتلا ذلك اجتماع لسكان كمبوند (جنة)،  وأنهى اللقاءات باجتماع بسكان كمبوند دار مصر الـ (70) عمار ة المرحلة الأولى.

وخلال لقاءات رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تطرق الحديث بشكل عام عن بعض النقاط المتعلقة بأعمال ( النظافة – صيانة الطرق -  المياه ...الخ)، حيث تم التأكيد من قبل رئيس الجهاز على تلافي جميع الملاحظات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وأنه سيتم العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم للقضاء على الملاحظات السلبية التى أبداها السكان بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات، وبالأخص تغيير النشاط من سكنى إلى أي نشاط آخر.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة تأجير الوحدات السكنية لعمال داخل الكمبوندات، حيث يعد هذا الإجراء تحويل نشاط الوحدة من سكنى إلى ( سكنى فندقى )، وهذا مخالف للقانون وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة العقارية على المالك.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى ضرورة طرح قطع أراضى خدمات بالكمبوندات لتوفير جميع الخدمات  للسكان، مع ضرورة تأمين الكمبوند بأسوار مؤقتة من ناحية أراضى الخدمات لحين الانتهاء من الطرح والترسية والبدء في البناء.

وتطرق المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالحديث مع السكان إلى ضرورة السير في إجراءات اتحاد الشاغلين لكل كمبوند طبقاً للقانون وللحفاظ على الكمبوند، كما تم التأكيد على  التنفيذين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل مع السكان وتلبية جميع طلباتهم بما لا يتعارض مع القانون وكراسة الشروط المنظمة لذلك.

وفي ذات السياق، توجه السكان بالشكر للمهندس عبدالرءوف الغيطي، ومسئولي الجهاز، على حسن الاستقبال والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، متمنين  دوام التوفيق في إدارة المدينة والوصول بها الى أفضل حال.

وزير الإسكان عاصم الجزار القاهرة الجديدة الوحدات السكنية المجتمعات العمرانية دار مصر

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