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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 264 ألفا من طلبة المدارس بالدقهلية ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كل الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى  أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم ، تم فحص 264ألفا و114 من طلبة المدارس الابتدائية.

من جانبها، أوضحت  الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسى  ومنسق المبادرة أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.
 

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مديرية التربية والتعليم محافظ الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية الدكتور أيمن مختار الدكتور خالد عبد الغفار مبادرة الرئيس عبد الفتاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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