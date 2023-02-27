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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آمال الوصال: ميكنة برنامج المساندة التصديرية خلال الـ7 أشهر المقبلة

جانب من فاعليات
جانب من فاعليات قمه الصناعات الغذائية

أكدت أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن مفهوم دعم الصادرات مفهوم خاطئ، وانما برنامج المساندة التصديرية ع  تعزيز لزيادة الصادرات، لافتة الى ان الدعم مخالف لقوانين الاتفاقيات التجارية.

وأضافت خلال مؤتمر قمة الصناعات الغذائية اليوم أن الصندوق قدم دعم لقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 5 مليارات دولار، ونظرا لوجود دول خارجية تتمتع بتكلفة أقل من حيث النقل والإنتاج عن المصدر المصرى، الأمر الذى ادى الى جراسة الحكومة حجم التكلفة وكانت النتيجة أن التكلفة التصديرية المصرية أعلى من المصدر الخارجى.

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ولفتت إلى أن البرنامج لا يهدف دعم الصادرات وانما تعزيزها وتشجيع سلعه لتكون على نفس المنافسة لنظيراتها المصدر الخارجى؛ مشيرة إلى أن المساندة التصديرية لا تتم فى مصر فقط بل هناك دول كالصين تقدم نحو 72 نوعا دعم لصادراتها، وتركيا تدعم إيجارات المحالات.

 

واستعرضت الوصال تطور برنامج المساندة التصديرية، حيث إنه خلال 2002 كان إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 3 مليارات دولار، وبإضافة الصادرات البترولية تصبح 6 مليار دولار، وانما سجلت صادرات مصر الغير بترولية فى 2022 نحو 35.6 مليار دولار.

ونوهت الى ان التغيرات فى برنامج المساندة التصديرية  نظرا للتغيرات العالمية  وتأثيرها سواء بالإيجاب أو بالسلب، حيث إنه خلال 2020 وبسبب جائحة كورونا، أرسلت رئاسة الجمهورية خطاب بضرورة الاهتمام بقطاع الصادرات ، حيث تم ادخال منتجات وقطاعات جديدة، وزيادة قطاعات أخرى.

لفتت إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2020، وحتى ديسمبر 2022 تم سداد نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات من المساندة التصديرية متاخرة، منوهة الى انه سيتم ميكنه البرنامج خلال الفترة من 6 الـ7 اشهر القادمة.
 

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