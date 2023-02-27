شابة تنفق آلاف الدولارات لتحول نفسها لعروسة بلاستيك|صور

انفقت شابة بريطانية حوالي 15 ألف جنيه استرليني لتحول شكلها وجسدها إلى عروس بلاستيكية، تشبه الدمية باربي.

شابة تتحول لعروسة بلاستيك

كنت الشابة دوللي سميث، ذات شكل طبيعي و رياضي ولكن قررت الفتاة البريطانية أن تغير شكلها لتصبح بمارلين مونرو و الدمية باربي.

الشابة البريطانية

لتتمكن من فعل ذلك، أجرت "دوللي" العديد من العمليات الجراحية - مثل الفيلر والبوتوكس وقامت بتبييض لونها البني الطبيعي.

غالبًا ما تشارك دوللي صورها على موقع الانستجرام الخاص بها لما كانت تبدو عليه قبل الجراحة التجميلية وتسأل متابعيها عن النسخة التي يفضلونها.

الشابة البريطانية

غالبًا ما ينقسم الناس في التعليقات - لكن دوللي قالت إنها لاحظت اختلافًا في كيفية تعامل الرجال معها منذ خضوعها للتحول الدراماتيكي.

قالت سابقًا: "أشعر أن تعليقات الرجال أصبحت أكثر تكاملًا في السنوات الأخيرة ، بينما في أوائل العشرينات من عمري ، شعروا بقدر أكبر من التهديد والافتراس".