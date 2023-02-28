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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..القضاء يفصل فى مصير المتهم بدهس نجل إعلامية شهيرة

صدى البلد

تصدر  محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على  الطفل المتهم بدهس الطفل يوسف، نجل الكاتبة رضوى العوضي . 

وكانت النيابة أحالت الطفل للمحاكمة "مخلى سبيله". وبينت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 16 عامًا، ويوم الواقعة تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة جنونية ، واصطدم بالمجني عليه، وعقب ذلك نجح رجال المباحث في ضبطه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الطفل يوسف، نجل الإعلامية رضوى العوضي، بعدما صدمته سيارة يقودها طفل فتم ضبطه.

 

الطفل يوسف طفل الاميرية

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