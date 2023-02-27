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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشد القوات.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن غزو ترانسنيستريا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم قوات الجيش الأوكراني في جنوب البلاد، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية حشدت قواتها بالقرب من الحدود مع ترانسنيستريا.

وقالت جومينيوك لقناة “رادا” الأوكرانية: "قواتنا مركزة على طول حدود ترانسنيستريا بأكملها”.

وأوضحت أنه تم نشر القوات الأوكرانية بالقرب من حدود ترانسنيستريا بسبب التهديد المحتمل من روسيا.

غزو أوكرانيا لـ ترانسنيستريا

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا صعدت استعداداتها لغزو ترانسنيستريا، الذي يشكل تهديدًا لقوات حفظ السلام الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، عبر “تليجرام”، "كثف نظام كييف استعداداته لغزو جمهورية مولدوفا بريدنيستروفي. وكما ورد سابقًا، سيتم تنفيذ هذا العمل للقوات المسلحة الأوكرانية ردًا على الهجوم المزعوم للقوات الروسية من أراضي بريدنيستروفي".

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وأشارت إلى أنه “بالقرب من الحدود الأوكرانية - بريدنيستروفي، تم تسجيل تراكم كبير للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، ونشر المدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

روسيا الدفاع الروسية أوكرانيا ترانسنيستريا

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حشد القوات.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن غزو ترانسنيستريا

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