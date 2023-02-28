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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

صدى البلد

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.63 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو  30.60جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .

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سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.58جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) نحو  30.58 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار اليوم

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.63جنيه للشراء.

سعر الدولار الدولار الأمريكى أسعار الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار

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