سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.63 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو 30.60جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.58جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) نحو 30.58 جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .



أعلى سعر شراء الدولار اليوم

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.63جنيه للشراء.