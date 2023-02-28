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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فرق طول غريب.. توأمتان بأحجام مختلفة| فيديو

فرق طول غريب.. شاهد
فرق طول غريب.. شاهد توأمتان بأحجام مختلفة

في حالة غريبة من نوعها، نشرت موسوعة جينيس أحدث رقم قياسي جديد فازت به شقيقتان توأمتان من اليابان بسبب فارق الطول الكبير بينهما.

رغم أنهما توأمتين إلا أن فارق الارتفاع بين الشقيقتين يوشي وميشي يبلغ 75 سم (2 قدم 5.5 بوصة)، واللاتي تعيشان في أوكاياما بـ اليابان.

فازت الشقيقتان التوأم بلقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر فارق طول في التوائم غير المتطابقة الحية (إناث).

من المتوقع أن يكون التوائم متطابقين لكن بالنسبة للأخوات البالغات من العمر 33 عامًا، فإن ملامح وجههن وطولهن يميزهن عن بعضهن البعض.

يبلغ ارتفاع يوشي 162.5 سم (5 أقدام و 4 بوصات)، ويبلغ ارتفاع ميشي 87.5 سم (2 قدم 10.5 بوصات).

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تويتر تغريدة لمشاركة قصتهم.

 

الرقم القياسي لأكبر فرق طول

كتبت: "رقم قياسي جديد: أكبر فارق ارتفاع في التوائم الشقيقة الحية (أنثى) - 75.0 سم (2 قدم 5.5 بوصة) بين يوشي وميشي كيكوتشي (اليابان) على الرغم من الاختلافات بينهما، يظل يوشي وميشي توأمتين."

وفقًا لبيان صحفي صادر عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وُلدت الأخوات كيكوتشي نتيجة إخصاب بيضتين منفصلتين في 15 أكتوبر 1989.

وتعاني ميتشي من حالة تسمى خلل التنسج المشاش الخلقي، وهو اضطراب في العظام يمنعها من النمو.

تعيش ميتشي في منزل والديها وتساعد في إدارة المعبد اليومي الذي يديره والدها.

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