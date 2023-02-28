وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

أعلن الفنان مفيد عاشور ؛ عبر صفحته على فيس بوك، عن وفاة الفنان سيد العربي.

وكتب مفيد عاشور :" وداعا الفنان سيد العربي. .وداعا يا صديق رحلة الصدق والشباب الباكر فى مدينتنا الإسماعيلية، كم ضمتنا أعمال مسرحية فى قصر ثقافة الإسماعيلية مع أساتذتنا على عبد العزيز وحسني حسين وأحمد الحداد ومحمود الضمراني رحمهم الله.. وكم حلمنا معًا يا سيد.. ولكنك فضلت المكوث بالإسماعيلية تمارس فيها هوايتك وحبك للمسرح بعيدا عن ضوضاء القاهرة.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته. نسألكم الفاتحة علي روحه الطاهرة ).

جنازة سيد العربي

وكشف ابن عمَّة الفنان، عن موعد الجنازة حيث كتب :" توفي ابن خالي سيد العربي والصلاة عليه بعد صلاة الظهر في جامع المطافي والعزاء علي المقابر، و(إنا لله وإنا اليه راجعون).. ؛(كل نفس ذائقة الموت)، ولك اجل مكتوب، اللهم ارحمه واغفر له يا رب".

الفنان سيد العربي عو ممثل مصري بدأ مشواره الفني فى الخمسينات وأدى أدوارًا ثانوية فى أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون، ونظرًا لبنيانه القوى فقد أدى أدوار الفتوة والعسكري والمخبر وعضو العصابة.

أفلام سيد العربي

ومن أفلامه جنه ونار 1952 وشيء من الخوف 1969 وعيش الغراب 1997.

كما عمل بعدد من المسلسلات التى منها القط الأسود 1964 ورحلة المليون 1984 ورسول الإنسانية 1985.

كما يمكن مشاهدة دوره الخفير برعي فى فيلم المارد عام 1964 ودور مخبر البوليس السياسي فى فيلم “فى بيتنا رجل" عام 1961 ودور رئيس عمال ورشة سرور “محمد عبد الحليم” للجلود فى مسلسل “رحلة المليون” 1984.