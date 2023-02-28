بقت واحدة تانية.. ظهور صادم لماريا بطلة فيلم أحاسيس وكليب العب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة ماريا بطلة كليب العب العب والتي حقق شهرة واسعة حينها .

وعلق رواد السوشيال ميديا على التغير الكبير في شكل ماريا ، حيث ظهرت بشكل مختلف تماما عن بدابتها.

ماريا الأرمنية عادت للجمهور بشكل مختلف تماماً بعد الخضوع لعمليات التجميل بالحقن بالبوتوكس وغيره حتى حاجبيها أصبحا أكثر عرضاً.

ماريا العب العب:

"ماريا العب" اسم ارتبط بالفنانة اللبنانية ماريا نالبانديان بعد تقديم أغنية "العب" التي أثارت ضجة كبيرة على الساحة الفنية فور ظهورها، رغم أن ماريا صاحبة لقب ملكة جمال البكينى بقارة آسيا فى عام 2002 إلا أن هذه الأغنية كانت السبب فى شهرتها بالوطن العربى.. وهى الأغنية التى أخرجها جاد شويرى.

و بعد تقديم ماريا عددا من الأغنيات مثل "بتكدب عليا" و "بحب الناس" و " ستوب تعالى بس" و غيرها، تقلصت شهرة الفنانة الشابة، حتى أن البعض توقع أن "ماريا ظاهرة واختفت " ، ولأنها لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " و "أنستجرام " باستمرار مثل باقى النجوم فلم يكن هناك تواصل مباشر بينها وبين محبيها ومعجبيها.

ماريا واغنية هابي بيرثداي

تستعد الفنانة اللبنانية من أصل أرمني ماريا لطرح أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "هابي بيرثداي"، التي طرحتها ضمن ألبومها الأرمني الأخير "الحلم".

ماريا حضرت الى لبنان لتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني رامي نبها، حيث ستقوم بطرحها على التليفزيون الأرميني وقناتها بموقع يوتيوب غداً في نفس الوقت.

وأوضحت نجمة الاغنية الشهيرة "العب" أن فكرة الكليب تدور الاحتفال بعيد الميلاد من خلال أم تحضر لطفلتها هدايا في عيد ميلادها مضيفة أنها ستظهر بـ"لوك" طفولي وشقى لتتناسب مع طبيعة الأغنية التي يتم الاستعانة بها دائماً في أعياد الميلاد.