رئيس الوزراء: الأزمة الأوكرانية الروسية أدت لتفاقم أسعار السلع

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. عن سعادته لوحودة في دولة قطر لافتا إلي ان آخر زيارة كانت من ١٠ سنوات مؤكدا أنه هناك تطوير وجهد كبير ونقلة كبيرة حضارية في دولة قطر .

وقال مدبولي خلال لقائه مع غرف قطر و رجال الأعمال القطريين إنه حرص علي زيارة غرفة قطر مع ٤ وزراء و روساء هيئات الاستثمار و قناة السويس لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر وتشجيع الاستثمار القطري في مصر.

وأشار أن مصر خلال الثامن سنوات الماضية خاضت معركة لإعادة بناء الدولة و تحسين البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه و الطرق لافتا أن مصر استطاعات عودة هذه الخدمات

وأشار إلي أن مصر نجحت في بناء شبكة طرق ومطارات للمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلي أن لأزمة الأوكرانية الروسية أدت إلي تفاقم اسعار السلع وخاصة ان مصر تستورد عددا من السلع مما ادي الي مشكلات في العملة وارتفاع أسعار .