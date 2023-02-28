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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور شرق بورسعيد

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور شرق بورسعيد

  استقبل اللواء محمد برايه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية والدكتور إبراهيم  عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، السيد  ألان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والسيدة  هايكا هارمجارت المدير العام لجنوب شرق البحر المتوسط والوفد المرافق من البنك ،في جولة تفقدية  لمنطقة شرق بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال, وذلك في إطار التعاون والدعم الفني الذي   يقدمه البنك للمنطقة الاقتصادية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.

 

جاءت الزيارة في إطار التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD . 

وقد أعرب نائب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع البنك وخاصة أن منطقة شرق بورسعيد واعدة وتتمتع بموقع جغرافي على شرق المتوسط يسمح لها بسهولة التواصل مع دول السوق الأوروبي، خاصة فى ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التى اتخذتها الدولة لفتح المجال أمام الاستثمارات بميناء شرق بورسعيد ، واستقبال كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وخاصة تلك المعنية بالصناعات المغذية لصناعات السيارات والسكك الحديدية.

 

من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة.

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 وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لميناء شرق بورسعيد تضمنت الأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية ومحطة قناة السويس للحاويات SCCT.

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