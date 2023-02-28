عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يزور مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية واستاد المدينة التعليمية

صدى البلد

 زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية، يرافقه أعضاء الوفد المصري، الذي بدأ زيارة رسمية للدوحة منذ أمس الأول.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول مؤسسة قطر حول طبيعة عمل المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة تركز على دعم التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع، وتتكامل مساعيها من أجل تطوير المجتمعات في قطر والعالم.

  وأكد مسئولو المؤسسة أنه على مدار أكثر من 20 عامًا، دأبت مؤسسة قطر على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، ودعم مساعي تنمية المجتمع وثقافة التعلّم مدى الحياة، وإعداد ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى.

  كما شرح مسئولو المؤسسة مكونات المدينة التعليمية، التي تعد بمثابة المبادرة الريادية لمؤسسة قطر، وهي حرم جامعي يمتد لمساحة تزيد على 12 كيلو مترًا مربعة، ويحتضن فروعًا لمجموعة من أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم، إلى جانب جامعة محلية، وغيرها من المراكز البحثية والتعليمية والمجتمعية.

 وفي نهاية زيارته لمؤسسة قطر، سجل رئيس الوزراء كلمة له في سجل الزائرين، أعرب فيها عن سعادته بزيارة هذه المؤسسة المهمة التي تتبوأ مكانة متميزة بالمنطقة.

   كما زار رئيس الوزراء والوفد المرافق له استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم.

IMG-20230228-WA0020
IMG-20230228-WA0020
IMG-20230228-WA0022
IMG-20230228-WA0022
IMG-20230228-WA0021
IMG-20230228-WA0021
IMG-20230228-WA0019
IMG-20230228-WA0019
IMG-20230228-WA0018
IMG-20230228-WA0018
IMG-20230228-WA0017
IMG-20230228-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك سلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

ترشيحاتنا

التعليم والرياضة.. السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

شاهد| سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة الروسية

الأهلي يؤمن مواهب قطاع الناشئين بقرار عاجل

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

أحدث موبايل سامسونج للغلابة .. سعر ومواصفات Galaxy A14 5G

البحوث الفلكية تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول الزلازل وتنبواءات الخبير الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

فيديو

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

رانيا يوسف: الراجل بيفكر بغريزته.. وعليا أقساطI فيديو

هكذا يتنبأ بالزلازل .. أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ