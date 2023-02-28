عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مصر القديمة

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

رنا: جوزي رمى عليا مية نار ونشر صوري عارية على فيسبوك.. فيديو

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10000 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1689 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم في أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بحيازة بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين».

وأكد، مُجري التحريات، أنه على إثر ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصره محرزًا لجوهر الهيروين المخدر فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على ثلاث قطع حجرية وثلاث لفافات بداخلهم مسحوق لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصلة اتجاره والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه.

مصر القديمة محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مخدر الهيروين المواد المخدرة محكمة التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

خطر داهم.. عالم هولندي يحدد موعد ومكان زلزال مارس المدمر.. شاهد

موضوعات متعلقة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهما مخدر الحشيش

حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيروين وحشيش

حبس شخص لاتهامه بسرقة المواطنين في الساحل

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات بمدينة نصر

في قضية صيدلي حلوان.. محامي الضحية: زوجته "مشيها بطال".. والدفاع: موكلتي “شريفة عفيفة” والواقعة من صنع الشيطان

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الاهرام

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: الشباب يحمل راية المستقبل والجمهورية الجديدة دولة العلم والعمل

الحصيلة 829.5 ألف حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

نشرة الحوادث |إحالة ممرضة شوهت الأعضاء التناسلية لفتاة للمحاكمة العاجلة .. انتهت حكاية صاحب مغارة علي بابا بالزمالك

يتجاوز 1000 جنيه.. وزير التضامن تعلن زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات اقتصادية لتعزيز الشراكة

هل يقبل الصيام بعد منتصف شعبان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

فيديو

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ