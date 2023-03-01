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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 189 متهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه بالزقازيق

صدى البلد

 تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها على 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال التأمينات في الزقازيق.

يصدر الحكم ، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق،  والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى،  المحامى العام لنيابة الأموال العامة استئناف المنصورة، 189 شخصا بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لمحكمة الجنايات.

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات  على منظومة الحاسب الآلى فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189 بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر ب7 مليون وهى أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا  استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6،  للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم  لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأفادت تحريات جهات التحقيق المختصة صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

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