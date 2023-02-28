نهر النيل.. جويل مردينيان وزوجها يخطفان الأنظار خلال زيارتهما القاهرة

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة علي صفاف نهر تجمعها مع زوجها، رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، اثناء زيارتهما الحالية للقاهرة.



حيث نشرت النجمة اللبنانية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عدة صور تجلس من خلالها رفقة زوجها على أحد المراكب الشراعية وقت الغروب، وكتبت قائلة "القاهرة ونيلها".



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.