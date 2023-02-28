عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهر النيل.. جويل مردينيان وزوجها يخطفان الأنظار خلال زيارتهما القاهرة

جويل مردينيان وزوجها
جويل مردينيان وزوجها

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة علي صفاف نهر تجمعها مع زوجها، رجل الاعمال اللبناني كمال قدورة، اثناء زيارتهما الحالية للقاهرة.


حيث نشرت النجمة اللبنانية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عدة صور تجلس من خلالها رفقة زوجها على أحد المراكب الشراعية وقت الغروب، وكتبت قائلة "القاهرة ونيلها".


وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠١٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠١٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٠١
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_٢٠٠٠٠١
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٧_١٩٥٩٣٢
جلسة تصوير جديدة وقت الغروب جويل مردينيان يخطفان الانظار جويل مردينيان وزوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

خطر داهم.. عالم هولندي يحدد موعد ومكان زلزال مارس المدمر.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد التصعيدات الأخيرة في نابلس..الخارجية الألمانية تحذر إسرائيل من أي خطوات أحادية

مسابقة التربية والتعليم.. إتاحة التقديم في مسابقة المعلمين الثانية حتى 9 مارس| تفاصيل

اتصالات النواب: خطة فورية لدعم 200 مكتب بريد متطور بماكينات ATM

قرار عاجل من بوتين بسبب تصاعد هجمات المسيرات من أوكرانيا

عاجل|زاد 7 جنيهات..مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

بقيمة 3.85 مليون دولار.. أوكرانيا تستولي على شركات رجال الأعمال الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

فيديو

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

اﻟﻤﺰﻳﺪ