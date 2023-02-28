عمليات جراحية نسائية.. أمن القاهرة يسقط طبيبة بشرية مزيفة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة سيدة لإنتحالها صفة طبيبة بشرية وقيامها بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن إجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

أمن القاهرة يضبط طبيبة بشرية مزيفة

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة بإنتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية تم إستهداف المذكورة وأمكن ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول – عدد من الأدوات الطبية – مخدر موضعى .

وبمواجهتها أمام فرق مباحث القاهرة أقرت بقيامها بإنتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطها.

أتخذت أجهزة أمن القاهرة الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.