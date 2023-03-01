«قنابل موقوتة».. استغاثة من السيارات المتهالكة في شارع أحمد محمود

أصبحت السيارات القديمة والمهملة المنتشرة في الكثير من شوارعنا ، وكأنها جزء من الشارع، فهي بذلك تعد قنابل موقوتة بالإضافة إلى أنها تعد بيئة خصبة للأوبئة والأمراض، فقد تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، وتصيب المواطنين بالعديد من الأمراض، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق.

ويقول المواطن تامر رشاد ، في رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد : نعاني نحن سكان شارع أحمد محمود - من شارع محمد فريد - التابع لحى النزهة الجديدة - بمحافظة القاهرة ، من وجود سيارات قديمه مركونه بدون لوحات وسيارات مكهنة بكثرة مركونة؛ مما تسبب في انتشار القمامة بكثرة حولها وأمام البيوت.

وناشد الأهالي المسئولين بحى النزهة الجديدة العمل علي حل المشكلة ورفع السيارات المتهالكة عن الشارع رأفة بصحة المواطنين ورجوع المنظر الحضارى الى المنطقة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.