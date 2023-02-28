مباحثات عراقية بريطانية حول مجمل العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب أسيا طارق أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته قناة السومرية نيوز أن اللقاء حضره رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر منصور العذاري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وأوجه التعاون بين البلدين".

وبيّن وزير الخارجية، خلال اللقاء أنَّ "العراق يتطلع نحو المضيّ قدماً لإبرام إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين"، مؤكدا على "ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الإقتصاديَّة والتجاريَّة".

ودعا حسين، الشركات البريطانيَّة، إلى "زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفيّ العراقيّ، و القضايا التي تتعلق بالبيئة ومُواجهة التغيرات المناخيَّة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وإستثمار الغاز المصاحب".