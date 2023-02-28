عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات عراقية بريطانية حول مجمل العلاقات الثنائية

صدى البلد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب أسيا طارق أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته قناة السومرية نيوز أن اللقاء حضره رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر منصور العذاري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وأوجه التعاون بين البلدين".

وبيّن وزير الخارجية، خلال اللقاء أنَّ "العراق يتطلع نحو المضيّ قدماً لإبرام إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين"، مؤكدا على "ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الإقتصاديَّة والتجاريَّة".

ودعا حسين، الشركات البريطانيَّة، إلى "زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفيّ العراقيّ، و القضايا التي تتعلق بالبيئة ومُواجهة التغيرات المناخيَّة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وإستثمار الغاز المصاحب".

وزير الخارجية العراقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اسيا اوروبا العراق المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي

زلزال عنيف يضرب إيران.. ومدينتان تعلنان حالة التأهب

"يوم الفوضى".. احتجاجات حاشدة في إسرائيل غدا|تفاصيل

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

انتابته حالة هياج .. مهتز نفسيا يمزق جسد زوجته وابنه الوحيد بالمطرية

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

صدفة أم بفعل فاعل؟ تسمم عشرات الفتيات داخل مدرسة إيرانية للمرة الثالثة

7 طرق لتخفيف آلام الدورة الشهرية

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ