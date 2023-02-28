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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتابته حالة هياج .. مهتز نفسيا يمزق جسد زوجته وابنه الوحيد بالمطرية

صدى البلد

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مهتز نفسياً بعد قتله زوجته ونجله أمام الجيران بالمطرية .

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغاً من الاهالي بالعثور علي جثة جارتهم وطفلها علي سلم العقار محل سكنهم بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة سيدة تعمل عاملة في حضانة بالمطرية وجثة نجلها ٤ سنوات .

وتبين من التحريات الاولية ان الزوج وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد ان انتابته حاله من الهياج الشديد نتيجة مرضه النفسي ولم يشعر بنفسه الا وهو يمزق جسد زوجته وطفلة الوحيد بسكين المطبخ.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الحادث وتم اقتياده لقسم الشرطة وجارٍ عرضه علي النيابة العامة للتحقيق .

مهتز نفسيا قتل القاهرة شرطة المطرية مباحث القاهرة

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