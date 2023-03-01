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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

صدى البلد

هل تبحثين عن رجيم سريع المفعول لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك وفقا لموقع  بولد سكاي الهندي خطة رجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في 3 أسابيع 

الأسبوع الأول

اليومان الأول والثاني

وجبة الإفطار

قطعة جبن  خالي الدسم  + 1 شريحة توست رجيم  

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة 

وجبة العشاء

زبادي خالي الدسم.


اليومان الثالث والرابع
 

وجبة الإفطار
1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.
وجبة الغداء
1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.
وجبة العشاء
قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.
 

اليوم الخامس والسادس والسابع
 

وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر 
 

بعد ساعه 1 بيضة مسلوقة جيدًا.

وجبة الغداء
طبق سلاطة خضراء + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.
وجبة العشاء
كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.
 

الأسبوع الثاني
 
الإفطار : 

كوب شاي بالحليب + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو

قطعة جبن قريش + 1 توست سن + 1 توست سن

الغداء:

 شريحة سمك مشوى  + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز 
أو 

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبدة مشوىة + طبق سلاطة خضراء
أو
3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
أو
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.

وجبة خفيفة ..

ثمرة فاكهة

العشاء: 

طبق شوربة خضار

نحت قوام الوزن الزائد رجيم سريع

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