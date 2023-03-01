رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

هل تبحثين عن رجيم سريع المفعول لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي خطة رجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في 3 أسابيع
الأسبوع الأول
اليومان الأول والثاني
وجبة الإفطار
قطعة جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست رجيم
وجبة الغداء
1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة
وجبة العشاء
زبادي خالي الدسم.
اليومان الثالث والرابع
وجبة الإفطار
1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.
وجبة الغداء
1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.
وجبة العشاء
قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.
اليوم الخامس والسادس والسابع
وجبة الإفطار
1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر
بعد ساعه 1 بيضة مسلوقة جيدًا.
وجبة الغداء
طبق سلاطة خضراء + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.
وجبة العشاء
كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.
الأسبوع الثاني
الإفطار :
كوب شاي بالحليب + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو
قطعة جبن قريش + 1 توست سن + 1 توست سن
الغداء:
شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز
أو
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبدة مشوىة + طبق سلاطة خضراء
أو
3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
أو
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.
وجبة خفيفة ..
ثمرة فاكهة
العشاء:
طبق شوربة خضار