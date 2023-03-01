رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

هل تبحثين عن رجيم سريع المفعول لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي خطة رجيم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في 3 أسابيع

الأسبوع الأول

اليومان الأول والثاني

وجبة الإفطار

قطعة جبن خالي الدسم + 1 شريحة توست رجيم

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + خضار مسلوق + نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة

وجبة العشاء

زبادي خالي الدسم.



اليومان الثالث والرابع



وجبة الإفطار

1 كوب شاي بدون سكر + 2 بيضة مسلوقة جيدًا.

وجبة الغداء

1 طبق سلطة خضراء + 1 سمكة كبية مسلوقة أو مشوية ويفضل السلق.

وجبة العشاء

قطعة جبن خالي الدسم + خبز محمص + 1 كوب قهوة أو شاي بدون سكر.



اليوم الخامس والسادس والسابع



وجبة الإفطار

1 كوب شاي أو قهوة بدون سكر



بعد ساعه 1 بيضة مسلوقة جيدًا.

وجبة الغداء

طبق سلاطة خضراء + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.

وجبة العشاء

كوب حليب خالي الدسم بدون سكر + خبز محمص.



الأسبوع الثاني



الإفطار :

كوب شاي بالحليب + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

أو

قطعة جبن قريش + 1 توست سن + 1 توست سن



الغداء:

شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز

أو

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبدة مشوىة + طبق سلاطة خضراء

أو

3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء

أو

سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.



وجبة خفيفة ..

ثمرة فاكهة



العشاء:

طبق شوربة خضار