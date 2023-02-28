انتظروني.. شمس الكويتية تروج لأحدث أعمالها الدرامية

روجت الفنانة شمس الكويتية، لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "سره الباتع" والذي سوف تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023.



ونشرت شمس صورا من الكواليس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت معلقة: "انتظروني في رمضان بمسلسل سره الباتع تأليف واخراج الاستاذ خالد يوسف".



ابطال عمل مسلسل" سره الباتع "

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

أحداث مسلسل "سره الباتع"

مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.