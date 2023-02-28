الدولة ومواجهة الأمراض المزمنة.. بثقافة الفيوم

عقدت الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم بأشراف أ. سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم ، أمسية أدبية بمشاركة كوكبة من ألمع الأدباء في الفيوم القاص عويس معوض و عصام الزهيري اللذان افتتاح الأمسية بالترحيب بالضيوف وحضور الحفل الكبير، وذكرا أن الحفل هو تجسيد لفعالية تقديم مزيج يجمع عددا من الفنون المتنوعة والأداءات الإبداعية المختلفة. ولعل هذا الحفل يكون هو البداية القوية للفكرة.

افتتح الحفل الفنان النجم "عزت زين" بكلمة تحدث فيها عن تجربته المسرحية الباكرة التي شارك فيها الشاعر مصطفى الجارحي وغيره من شعراء الفيوم الكبار والعروض التي قاموا بتقديمها في مدن وقرى الفيوم المختلفة، وقال إن الفن وسيلة مهمة من الوسائل التي تقوم عبر التراكم بالنهوض بثقافة المجتمع وتجديد عقله وتدريب حواسه الجمالية وإثراء ذوقه الفني، بينما عقد قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" المأكولات السريعة وأضرارها علي الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة حاضرتها د. امل عاشور الي جانب عمل ورشة فنية من الخرز الأطفال الدمج نفذتها سناء قناوي بمدرسة ياسر كمال.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان " الدولة ومواجهة الأمراض المزمنة " بمناسبة العالمي للسرطان. للكاتب أحمد قرني والأستاذة هناء باتع المشرفة الصحية بإدارة سنورس الصحية بمدرسة الفنية بنات بسنورس. وعن دور الدولة المصرية في مواجهة الأمراض المزمنة تعتبر مصر من أقوى دول الشرق الأوسط والدول العربية وإفريقيا في أنظمة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض والأوبئة بشهادة خبراء منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC حيث رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مبادرات رئيسية لتعزيز النظام الصحي في مصر، فيما ناقشت مكتبة اللاهون كتاب "ماذا يوجد تحت سطح البحر" ترجمة ا د . كارم السيد غنيم بمشاركة مدرسه الفصل الواحد باللاهون ناقشته نادية عاشور تحدثت عن ماذا يوجد تحت سطح البحر يوجد عالم عجيب محير من الكائنات البحرية الغريبة.

بينما نظمت مكتبة النزلة الفرعية بالتعاون مع وحدة مكافحة التدخين التابعة لمديرية الصحة بيوسف الصديق محاضرة بعنوان" تعزيز السلوكيات للحد من التدخين وتعاطى المخدرات" حاضرها محمد أمين تناول تأثير المخدرات ومخاطرها الصحية ويعد إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، حيث أن أضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا يوم ثقافي ترفيهي للأطفال بحضانة ديزني تضمن ورشة حكي وألعاب تسلية نفذتها سناء سيد.



