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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيندم أشد الندم.. الملك تشارلز يُعرّض النظام الملكي للخطر بهذا الفعل|تفاصيل

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

تعهدت شخصية بارزة في الحزب الاتحادي الديمقراطي، بأن الملك تشارلز الثالث سوف يندم على قراره بإشراك نفسه في مفاوضات بشأن صفقة بريكست الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاتحادي، سامي ويلسون، إن الملك تشارلز من خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإنه قام بتسييس النظام الملكي وسيُنظر إليه على أنه انحاز إلى جانب في نزاع حزبه مع الحكومة، وهذا سيعرض النظام الملكي للخطر.

ولفت إلى أن هذا القرار سيندم الملك تشارلز عليه في المستقبل.

الملك تشارلز ورئيسة المفوضية الأوروبية

وأشار"لا يوجد جزء من المملكة المتحدة يلتزم بالملكية ويحترم النظام الملكي مثل النقابيين في أيرلندا الشمالية في جميع أنحاء الاضطرابات.. إنه أمر خطير للغاية تم القيام به".

وجاءت تعليقات ويلسون في الوقت الذي طلب فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك من نواب حزب المحافظين منح الحزب الديمقراطي الاتحادي "الوقت والمكان، للنظر في تفاصيل صفقة وندسور الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أفضل عرض متاح من الاتحاد الأوروبي.

وقد التقطت صور للملك تشارلز وهو يصافح فون دير لاين أمس الأول الإثنين مع انتشار أنباء مفادها بأن الحكومة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق إطاري لحل مشاكل أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الصور مفاجأة للكثيرين الذين شعروا أن تشارلز قد تجاوز الخط الأحمر من خلال توريط نفسه في الملحمة.

وأشار ويلسون: "إذا استمر في السير في هذا الطريق وتسييس النظام الملكي، فلن يكتسب المكانة التي كانت لوالدته بها أبدًا، وسيضع النظام الملكي في خطر لأن الناس سيرونه ببساطة على أنه حزبي وليس مؤسسة وطنية".

بريطانيا الملك تشارلز الثالث صفقة بريكست ايرلندا الحزب الاتحادي الديمقراطي المفوضية الأوروبية

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