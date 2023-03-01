اعتقال لص اقتحم مسجدًا بأمريكا وسرق تبرعات متضرري الزلزال

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة فلاور ماوند بولاية تكساس الأمريكية، رجل اِتُهم بالسطو على مسجد، وسرقة تبرعات تم جمعها لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك بعد أن بدأت الشرطة في التحقيق، عقب إمداد رابطة مسلمي لويزفيل وماوند فلاور، رجال الأمن بتسجيلات كاميرات المراقبة وثقت شخصًا اقتحم المسجد واستولى على الأموال.

وقالت الشرطة في 13 فبراير، إن شخصًا اقتحم المسجد وسرق الأموال المجمعة.

وبعد عدة أيام من البلاغ وبدء التحقيقات، حددت السلطات محمد خان، 36 عامًا، من ولاية فرجينيا كمشتبه به.

وأوضحت الشرطة أنه كان يقود السيارة التي يعتقد المحققون أنها استخدمت في عملية السطو.

وقد تم احتجازه في سجن مقاطعة دنتون أمس الثلاثاء في ثلاث تهم متعلقة بجرائم سطو.

وتم تحديد الكفالة الخاصة به وهي 10000 دولار، وليس من الواضح ما إذا كان لديه محام.

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، قررت العديد من المنظمات التي تتخذ من شمال تكساس مقراً لها، جمع تبرعات لمساعدة المتضررين.