استقرار سعر الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة منذ الأسبوع الماضي ودون أي تغيير بالتوازي مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.



سعر الطماطم والبصل

وسجل سعر كيلو الطماطم حوالي 3.5 و 6.5 جنيه و البطاطس تراوح سعرها بين 3.5 و 6 جنيهات للكيلو و البصل سجل 9 و 13 جنيه للكيلو وكذلك الكوسة تراوح سعرها ما بين 3 حتي 6 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش بين 2.5 و 5.5 جنيه و الفاصوليا بين 19 و 21 جنيه للكيلو و الباذنجان البلدي بين 9 و 12 جنيه و الباذنجان الرومي بين 6 و 8 جنيهات للكيلو .

سعر البانجان والفلفل

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 7 و 10 جنيهات و الفلفل البلدي بين 9 و 12 جنيه و الفلفل الصوب بنفس السعر و الفلفل الحامي البلدي بين 9 و 11 جنيه للكيلو و الفلفل الألوان بين 19 و 27 جنيه للكيلو .

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية بين 5 و 7 جنيهات و الخيار الصوب بين 6 و 8 جنيهات للكيلو و الخيار البلدي بين 4 و 7 جنيهات للكيلو والبازلاء بين 12 و 15 جنيه للكيلو و السبانخ بين 8 و 6 جنيهات للكيلو و القلقاس بين 4 و 7 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو البطاطا حوالي 3 و 5 جنيهات والثوم بين 5 و 10 جنيهات للكيلو و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو و البنجر بين 2 و 4 جنيهات للكيلو.

سعر الفاكهة

سعر البرتقال واليوسفي

وعلي نفس السياق بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و 5 جنيهات و البرتقال السكري بين 4 و 6 جنيهات للكيلو و البرتقال أبو سرة 4 و 7 جنيهات للكيلو و النارنج بين 2 و 4 جنيهات و اليوسفي بين 5 و 11 جنيه للكيلو و الكيموكوات بين 9 و 15 جنيه للكيلو.

سعر الليمون

وسجل سعر كيلو الجريب فروت نحو 7 و 15 جنيه و الليمون الحلو بين 5 و 10 جنيهات و الليلمون البلدي بين 6 و 12 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا بين 3 و 4 جنيهات للكيلو.

سعر العنب و التفاح

وبلغ سعر كيلو العنب الأصفر و الأسود المستورد بين 30 و 40 جنيه و التفاح الأمريكي الإيطالي بين 18 و 30 جنيه للكيلو و التفاح الجولدن بين 18 و 30 جنيه و التفاح السوري اللبناني بين 25 و 30 جنيه.

سعر البلح

ووصل سعر كيلو البلح الشامية بين 12 و 22 جنيه و البلح السيوي بين 25 و 35 جنيه للكيلو و البلح الثلاجة بين 4 و 10 جنيهات للكيلو و البلح الإبريمي بين 20 و 30 جنيه للكيلو و البلح المركابي بين 12 و 22 جنيه للكيلو و البلح أبيض غزال والبلح العينات بين 17 و 27 جنيه.