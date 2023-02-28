الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 فبراير

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 4.5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس بين 4 لـ 6.5 جنيه، والبصل من 9 لـ 15 جنيهًا.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي: "كوسة من 3 لـ 5 جنيهات، فلفل رومي من 8 لـ 12 جنيهًا، فلفل حامي من 13 لـ 18 جنيهًا، خيار بلدي من 2.5 لـ 4 جنيهات، خيار صوب من 4 لـ 6 جنيهات، وليمون من 7 لـ 10 جنيهات، وليمون من 7 لـ 15 جنيهًا، وبسلة من 12 لـ 15 جنيهًا، وثوم بلدي من 3 لـ 6 جنيهات".

أما أسعار الفاكهة اليوم فجاءت كالتالي:

كيلو برتقال أبو سرة من 4 لـ 6 جنيهات

كيلو برتقال سكري من 4 لـ 5 جنيهات

كيلو برتقال بلدي وصيفي من 2.5 لـ 3.5 جنيه



كيلو يوسفي بلدي من 8 لـ 10 جنيهات

كيلو كنتالوب من 7 لـ 10 جنيهات

كيلو تفاح لبناني أحمر وأصفر من 20 لـ 25 جنيهًا



كيلو فراولة من 8 لـ 12 جنيهًا

كيلو جوافة من 8 لـ 11 جنيهًا

كيلو موز بلدي وصعيدي من 9 لـ 11 جنيهًا.

