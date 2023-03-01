عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن المختبرات الصينية في مدينة ووهان لم تدرس أي شيء محظور ومن المستحيل تأكيد أن فيروس كورونا تسرب منها.

 

جاء ذلك بعد ظهور تقارير أمريكية تكشف أن فيروس كورونا تم تصنيعه وانتشاره في المختبرات الصينية في مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس.

 

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن المكتب يعتقد أن نشأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "على الأرجح كان من حادث معملي" في مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن راي قوله في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل منذ بعض الوقت بشأن تحديد مكان نشوء الوباء الذي لا يزال مستمرا، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق لا تزال سرية.

تورط فاوتشي.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن منشأ فيروس كورونا

عوض تاج الدين: إصابات كورونا بمصر لا تحتاج الدخول للمستشفيات

وأضاف: "وفقا لتقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة، فإن أصول الوباء هي على الأرجح حادثة معملية محتملة في ووهان".

 

وتابع راي أن الصين تعمل على تقويض التحقيق من جانب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، حيث نفت بكين وجود تسرب معملي في ووهان، ووصفت هذا الإدعاء بأنه تشهيري.

كورونا مدينة ووهان المختبارات الصينية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي الصين الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

موضوعات متعلقة

مدير التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحسم الجدل بشأن أصل كورونا

تناول اللقاحات الموسمية.. الصحة العالمية ستعلن قريبا عن علاج لـ كورونا |تفاصيل

أستاذ بطب عين شمس: تحورات فيروس كورونا أضعفت من قوته كثيرا

حرب كورونا.. سفير أمريكا ببكين: نطالب الصين أن تكون أكثر صدقا

عوض تاج الدين: إصابات كورونا بمصر لا تحتاج الدخول للمستشفيات

هونج كونج تكشف عن تغييرات كبيرة في قواعد فيروس كورونا

الحصيلة 829.5 ألف حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

مشكلة ضخمة.. مستشار سابق بمنظمة الصحة العالمية يفجر مفاجأة بشأن منشأ كورونا

ترشيحاتنا

البعض يستغل ظروف المكروبين.. هذا ما حدث في تركيا بعد الزلزال الرهيب

بيراميدز ينافس الأهلي على صدارة الدوري بعد تعادل الأحمر مع الداخلية

انخفاض وتيرة الهجمات الروسية بالمسيرات في أوكرانيا.. بريطانيا تكشف مفاجأة

الذروة.. الارصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

انشقت الأرض.. حقيقة فيديو مرعب عن زلزال تركيا| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

في ثوانٍ .. شاهد لحظات تحطيم فيراري لـ 5 سيارات ببريطانيا

بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

فيديو

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ