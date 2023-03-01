بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن المختبرات الصينية في مدينة ووهان لم تدرس أي شيء محظور ومن المستحيل تأكيد أن فيروس كورونا تسرب منها.

جاء ذلك بعد ظهور تقارير أمريكية تكشف أن فيروس كورونا تم تصنيعه وانتشاره في المختبرات الصينية في مدينة ووهان التي انتشر منها الفيروس.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن المكتب يعتقد أن نشأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "على الأرجح كان من حادث معملي" في مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن راي قوله في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل منذ بعض الوقت بشأن تحديد مكان نشوء الوباء الذي لا يزال مستمرا، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق لا تزال سرية.

وأضاف: "وفقا لتقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة، فإن أصول الوباء هي على الأرجح حادثة معملية محتملة في ووهان".

وتابع راي أن الصين تعمل على تقويض التحقيق من جانب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، حيث نفت بكين وجود تسرب معملي في ووهان، ووصفت هذا الإدعاء بأنه تشهيري.