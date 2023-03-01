بيراميدز ينافس الأهلي على صدارة الدوري بعد تعادل الأحمر مع الداخلية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع فريق الداخلية بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأدرك التعادل للداخلية اللاعب أحمد رشيد بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من فوق محمد الشناوي.

وتختتم الجولة العشرين يوم الجمعة المقبل، بمواجهة قوية تجمع بيراميدز ضد الزمالك، على ملعب الدفاع الجوي، وفي حال تحقيق الفوز على الأبيض سيرفع بيراميدز رصيده للنقطة 41 ويتقاسم صدارة الدوري مع الأهلي، وكذلك الحال بالنسبة لفيوتشر الذي سيلتقي الإسماعيلي.