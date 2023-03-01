تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، حدوث مشادة بين محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي مع رامي ربيعة، لاعب الفريق الأحمر، عقب لقاء الداخلية في الدوري.

وتسبّب رامي ربيعة، لاعب الأهلي في هدف التعادل لفريق الداخلية بعد ما استدار رشيد أحمد مهاجم الداخلية به وسدد الكرة بقوة في شباك محمد الشناوي.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “كانت هناك مشادة بين محمد الشناوي ورامي ربيعة، عقب مباراة الداخلية، الشناوي قال لـ رامي ربيعة: أنا قولتلك اضغط على لاعب الداخلية وأنت ضغطت غلط، وهذا ما يبين حالة الأهلي الفنية”.

وانتهت مباراة الأهلي والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد الداخلية

ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.