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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يُثير الجدل: "موسيماني يفصل تلاتة من كولر"

كولر وموسيماني
كولر وموسيماني

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي، على نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، مقارنة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال مهيب عبالهادي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “هناك بعض الاستياء من كولر، المدير الفني للنادي الأهلي داخل النادي الأهلي، لأنه يلعب بطريقة لا تتناسب مع إمكانيات لاعبيته”.

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وتابع: “كولر مش بيهتم بشكل كبير بنتيجة المباراة، هو راجل بينزل بيلعب كورة جميلة ويستمتع لكن النتائج مهمة جدًا”.

كولر وموسيماني

واختتم: “موسيماني كان بينزل المباراة عارف هو عايز ايه، مع احترامي لرأي أي حد موسيماني يفصل تلاتة من كولر، الناس اللي بتقارن بينهم لأ موسيماني يفصل تلاتة من كولر، أنت كسبان صن داونز والداخلية قفل بقى لأ افتح وأجري، كولر لا يسير في الطريق الصحيح لرغبات وطموحات الأهلي".

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