تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على إهدار «معلول» للوقت أمام الداخلية

قال رضا شحاتة، المدير الفني السابق لفريق الداخلية، إن الأهلي خاض مباراته أمام الداخلية، وهو لا يمتلك دوافع الفوز، رغم أنه كان يُمكنه حصد الـ3 نقاط بسهولة شديدة.

وأضاف رضا شحاتة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كانت مشاعره متضاربة ما بين فرحة بفريق كونه من لاعبين وسبق تدريبه، وحزن على ناديه السابق الأهلي والذي ظهر بمستوى متواضع.

وأشار إلى أن لقطة إهدار علي معلول للوقت بعد هدف الأهلي، كانت مُحزنة للغاية، مضيفًا «كانت صعبة عليّ أكثر من هدف تعادل الداخلية، خاصة أنه أرسلت رسائل غير مباشرة إلى المنافس ومنحته فرصة التعادل أمام الأهلي».

هدف تعادل الداخلية أمام الأهلي

وعن رشيد أحمد صاحب هدف تعادل الداخلية أمام الأهلي، قال رضا شحاتة، إن اللاعب انضم متأخرًا للفريق عندما كان يتولى تدريب الداخلية، وهو ما دفعه للاعتماد عليه لدقائق في المباريات رغم الاحتياج إليه لوقت أطول.

وتابع «رشيد أحمد بلغة الكرة لا يُحب الفتي، ويلعب الكرة بسهولة شديدة، وإذا كان مع الفريق منذ بداية الموسم، لكان له مع الفريق شأن آخر، وكريستوفر لاعب موهبته عالية للغاية لكن دماغه في حتة تانية، ولو عقليته تحسنت سيكون أفضل جناح في مصر».